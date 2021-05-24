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O sözler herkesi şoke etmişti! Akçakoca müftüsü açığa alındı!

Selanik göçmenlerine yönelik olarak sarf ettiği sözlerden sonra Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü olan Şaban Soytekinoğlu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. TBMM Başkanı olan Mustafa Şentop da yapmış olduğu paylaşımında, müftü Soytekin’in açığa alındığını belirtti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:12
O sözler herkesi şoke etmişti! Akçakoca müftüsü açığa alındı!
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Düzce Akçakoca Müftüsü olarak görev yapan Şaban Soytekinoğlu, geçen hafta Cuma namazında Kabakoz İsmail Sadi Camisinde Selanik göçmenleri hakkında yaptığı açıklama ile sosyal medya tarafından bir hayli tepki topladı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılınca Diyanet İşleri Başkanlığı da hemen kolları sıvadı ve harekete geçti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Soytekinoğlu ile ilgili ilk açıklama da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan geldi.

Sözlerinden dolayı açığa alındı!

Mustafa Şentop, Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamasında, ‘’ Akçakoca Müftüsü olan Şaban Soytekinoğlu’nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır ve çok cahilce bir harekettir. Diyanet İşleri Başkanlığımız da konu ile ilgili gerekli bütün adımları atmış, kişi hakkında soruşturma açmış ve söz konusu kişi görevinden açığa alınmıştır. ‘’ ifadelerinde bulundu.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı yaşananlardan sonra müftü Şaban Soytekin hakkında derhal bir soruşturma başlattı. Diyanet tarafından gelen bir açıklamada ise, ‘’ bazı sosyal medya mecralarında yer alan haberler nedeni ile Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldı ‘’ sözlerine yer verildi.

Peki ne yaşanmıştı?

Düzce’de Akçakoca Müftüsü olarak görev yapan Şaban Soytekinoğlu, geçtiğimiz Cuma namazında yapmış olduğu konuşmasında Selanik göçmenlerini, Gezi Parkı olaylarını ve isim kullanmadan Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç’u hedef olarak göstermişti. Soytekinoğlu, Selanik göçmenlerine yönelik olarak, ‘’ Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sebatayisttir. Peki Sebatayist ne demek? Müslümanlığa girmiş olarak gözüken Yahudilerdir. Aslında Müslüman değildirler.’’ İfadelerini kullanarak ithamlarda bulundu. Bu konuşmasının devamını Gezi Parkı olaylarına bağlayan Şaban Soytekinoğlu, ‘’ İstanbul’da yaşanan Gezi Parkı olaylarında, otellerinde barındıran kimdi? Yine Yahudilerdi. Şu an onlar bir şirketin ve bir takımın da başkanıdır’’ ifadelerinde bulundu.


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
SelanikAkçakoca MüftüsüGöçmen
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