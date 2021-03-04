O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!

Türkiye’de 20-26 Şubat 2021 tarihleri arasını kapsayan Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu iller sıralamasında ilk sıradaşehri yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye genelindeki illerinvaka yoğunluğu haritasına ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinden ulaşılabilmektedir. Ordu’da vaka sayılarında görülen artışa rağmen cadde ve sokaklarda halen yoğunluk yaşanmaktadır. Güvenlik güçleri yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına devam ederken vatandaşlar ise vaka sayısında yaşanan artışın tam kapanma ile önlenebileceğini ifade etti. 20 gün boyunca tam kapanma uygulaması gerektiğini söyleyen Ordu’da vatandaşı Erdal Dokgöz son dönemlerde Ordu’da yaşanan kalabalık, dikkatsizlik, aile içerisinde buluşmalar nedeni ile koronavirüs vakalarında artışın yaşandığını, koronavirüsün çok tehlikeli bir hastalık olduğunu ama kimsenin bu hastalığı dikkate almadığını belirtti. Vatandaşların tedbirsiz olduğunu kol kola, el ele dolaştıklarını mesafeli durmadıklarını söyleyen Erdal Dokgöz: “Ordu’nun 20 gün kapanması çok iyi olacak. Ben daha iyi olacağına eminim. Çünkü bütün Doğu Karadeniz Bölgesi üst seviyelerde. Bu bir salgın. Kimse bunu hastanelerin laboratuvarından alıp da sokağa salınmadı. Bu bir yerlerden bulaştı.” ifadelerini kullandı. Her şeyin devletten beklenmeyeceğini vatandaşlarında tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen vatandaş Yekta Tulum tedbirlere uyulmadığını vatandaşlarda büyük kabahatin olduğunu ve Ordu’da en az 15 gün kapanma gerektiğini belirtti. Diğer bir vatandaş Özlem Aksu insanların bilinçsiz bir şekilde dışarıya çıkmaları vakalarda artmaya sebep olduğunu Ordu’da tam kapanmanın olması gerektiğini söyledi. Ordu’da kapanma olursa vaka sayılarının düşeceğini belirten Özlem Aksu vaka sayılarında düşüş yaşanırsa esnaf ve insanların rahatlayacağını ifade etti.