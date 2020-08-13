O kentte vakalar arttı düğünler 2 saate düşürüldü

Korona virüs ile mücadele sonrasında Haziran ve Temmuz aylarında başlayan normalleşme ile birlikte vaka sayılarında ki artış dikkat çekti.

Bazı illerde kısıtlamaların kalkması ve vatandaşların kurallara uymamasıyla birlikte vaka sayıları korkutucu boyutlara ulaştı.

Vaka sayılarında ki artışın beklenenin üzerine çıktığı illerden birisi de Malatya.

Bu kapsamda harekete geçen valilik kent genelinde vaka sayılarının kontrol altına alınması ve kalabalığın önüne geçilebilmesi için düğün saatlerine düzenleme yaptı.

İl Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada düğünlerin 2 saate düşürüldüğünü duyurdu. Baruş ayrıca her türlü etkinlikte maske ,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaması durumunda hiç bir etkinliğe izin verilmeyeceğini vurguladı.