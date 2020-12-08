O ilimizde vakalar artınca hastanelerde yeni uygulama başladı

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı Doğu Karadeniz şehri Rize'de kent genelinde hastanelerde yeni bir uygulama başlatıldı.

Devreye alınan yeni uygulamaya göre ildeki hastane polikliniklerinde korona virüs vakaları ve semptonları dışında sadece randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandı. Bu uygulama ile ilk günde hastanelerdeki yoğunluk gözle görülür derecede azaldı.

'HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN'

Yeni uygulama ile ilgili olarak açıklama yapan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, 7 Aralık (bugün) itibariyle çok önemli bir uygulama başlattıklarını, hastanelerde yoğunluğun olmasına rağmen salgın süreci boyunca hiç bir aksamanın olmadığına dikkat çekti. Demiral,bugünden itibaren randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandığını ve kentte ki vatandaşlarında bu uygulamadan memnun olduğunu , yeni uygulamaya katkıda bulunduklarını söyledi. Yeni uygulama ile birlikte Pazartesi günlerinin normalde yoğun olduğunu ancak buna rağmen koridorlarda gözle görülür düzeyde yoğunluklarda azalmalar olduğunu işaret etti.

'BU UYGULAMA HEP SÜRMELİ'

Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, hastalığı sadece sağlık personelinin çalışması ile değil, hep birlikte üstesiden gelinebileceğini belirtti.

Randevu alarak hastaneye gelen bir vatandaş ise, hastanelerde ki yoğunluğun azalmasından memnun olduklarını, bu sistemin aslında devamlı uygulanması gerektiğini söyledi.