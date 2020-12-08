İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

O ilimizde vakalar artınca hastanelerde yeni uygulama başladı

Karadeniz şehri Rize artan koronavirüs vakalarına karşı ildeki hastanelerde yeni uygulama başladı. 7 Aralık tarihinden itibaren kente genelinde hastanelerde sadece randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandı.

08 Aralık 2020 Salı 15:57
O ilimizde vakalar artınca hastanelerde yeni uygulama başladı
Takip Et:

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı Doğu Karadeniz şehri Rize'de kent genelinde hastanelerde yeni bir uygulama başlatıldı.

Devreye alınan yeni uygulamaya göre ildeki hastane polikliniklerinde korona virüs vakaları ve semptonları dışında sadece randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandı. Bu uygulama ile ilk günde hastanelerdeki yoğunluk gözle görülür derecede azaldı.

'HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN'

Yeni uygulama ile ilgili olarak açıklama yapan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, 7 Aralık (bugün) itibariyle çok önemli bir uygulama başlattıklarını, hastanelerde yoğunluğun olmasına rağmen salgın süreci boyunca hiç bir aksamanın olmadığına dikkat çekti.  Demiral,bugünden itibaren randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandığını ve kentte ki vatandaşlarında bu uygulamadan memnun olduğunu , yeni uygulamaya katkıda bulunduklarını söyledi. Yeni uygulama ile birlikte Pazartesi günlerinin normalde yoğun olduğunu ancak buna rağmen koridorlarda gözle görülür düzeyde yoğunluklarda azalmalar olduğunu işaret etti.

Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, hastalığı sadece sağlık personelinin çalışması ile değil, hep birlikte üstesiden gelinebileceğini belirtti.

'BU UYGULAMA HEP SÜRMELİ'

Randevu alarak hastaneye gelen bir vatandaş ise, hastanelerde ki yoğunluğun azalmasından memnun olduklarını, bu sistemin aslında devamlı uygulanması gerektiğini söyledi.

 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RizeKoronavirüs Vakaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçe görüşmelerine katılan milletvekillerinde şıklık yarışı!
Bütçe görüşmelerine katılan milletvekillerinde şıklık yarışı!
Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
Malatya'da askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini astı
4 çocuk annesi kadın, babasının evinde kendini astı
Kayınpederiyle tartışan genç kadın intihar etti
Kayınpederiyle tartışan genç kadın intihar etti
El-Bab'da yerin 5 metre altında 1 ton ağırlığındaki bomba bulundu!
El-Bab'da yerin 5 metre altında 1 ton ağırlığındaki bomba bulundu!

Popüler Haberler

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da neden yok, GHB 2'den ayrıldı mı?
Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek nasıl 2 ayda 21 kilo verdi? Feyza Civelek son hali
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Uygulama ne zaman bitecek?
Paris Saint-Germain (PSG) Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Futbolda ara transfer dönemi başlangıç tarihi ne zaman? 2020-2021 ara transfer sezon başlangıcı
Öğrenim Kredisi nedir, geri ödemesi var mı?
2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
2020 THY Aralık ayı uçuş planı
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Çek Cumhuriyeti'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Findeks kredi notu güncellemesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Temmuz Ayında Asgari Ücrete de Zam Yapılacak mı? Enflasyon Zammı Asgari Ücretide Etkileyecek mi?
Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı ile dikkatleri üzerine çekti
Deprem çantasında olması gereken malzeme ve besinler nelerdir?
Güvercin Kasım kimdir? Gerçek adı nedir? Osman Albayrak rol aldığı yapımlar
BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
7 Aralık Çukur dizisinde çalan kötülerin gölgesi uzuh hava türküsü sözleri nedir?
Türkiye plaka kodları ve şehirleri
İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır, başvuruda aranan şartlar nelerdir?
TOKİ'den birçok şehirde dar gelirli vatandaşlar için aylık 550 TL'den başlayan taksitle konut satışı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.