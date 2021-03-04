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O ilde vatandaşın sokağa çıkması yasaklandı! Manav ve marketler de kapatılacak

Koronavirüs risk haritasında vaka sayılarının yüksek olarak göründüğü Aksaray'da, pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında manav ve marketlerinde kapalı olacağı bildirilerek, vatandaşların sokağa çıkmaları engellenecek.

04 Mart 2021 Perşembe 21:48
O ilde vatandaşın sokağa çıkması yasaklandı! Manav ve marketler de kapatılacak
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Koronavirüs haritasında vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, Türkiye'de bir ilk yapılacak ve sokağa çıkma kısıtlaması sokağa çıkma yasağına dönüştürülecek. Bakkal, manav ve marketlerin de kapalı olacağı pazar günü, hiç bir vatandaşın dışarı çıkamayacaklarını söyleyen Vali Hamza Aydoğdu, yaklaşık bin 500 kişilik bir ekiple denetimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Normalleşmeye geçiş kapsamında Cumartesi günlerinin alınan genel kararla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını ifade eden Aksaray Valisi Aydoğdu, il genelinde yeni bir karar aldıklarını ve vaka sayılarının düşüş sağlaması için Pazar günü olan istisnaları da ortadan kaldırılarak genel bir sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını söyledi. 

Bakkal, manav gibi işletmelerin yanı sıra parklarında kapalı olacağını dile getiren Aydoğdu, bu durumun Aksaray’ın geleceği için çok önemli olduğunu ve sabrederek vaka sayılarını azaltacaklarını ifade etti. Vatandaşlarına tedbir ve yasaklara riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Vali Aydoğdu, Pazar gününden önce herkesin ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğinin de altını çizdi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 21:48
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Anahtar Kelimeler:
AksaraySokağa çıkma YasağıSokağa çıkma Kısıtlaması
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