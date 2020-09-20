O ilde Korona-virüs olanlar raporsuz izinli sayılacaklar

Gaziantep'te, korona-virüs hastalarıyla temaslı olduğu tespit edilen kamu ve özel sektör çalışanları artık sağlık kuruluşundan sağlık raporu almasına gerek olmayacak.Bu kişiler 14 gün idari izinli sayılacağı resmi kurumlar tarafından açıklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Korona-virüs salgınına yakalanan kişilerce temas halinde bulunan kamu ve özel sektör çalışanlarının herhangi bir sağlık kuruluşlundan sağlık raporu almaksızın 14 gün süre ile idari izinli sayılmalarına, temalı olan kişilere verilen belgeler sayesinde izinli sayılmalarına ve karantina şartlarına uymayanlara idari para cezası verilmesine suç teşkil eden durumlarda adli işlem yapılacağı açıklandı.