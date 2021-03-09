O doktora büyük şok! Köpeğe ilaç yazmadı

Son dakika haberine göre İstanbul Bayrampaşa’da Cevatpaşa Aile Sağlığı Merkezine sabah saatlerinde köpeği için giden Aynur E. ‘köpeğin tedavisi için lazım’ dediği ilacı yazmayan doktorlar için şikâyette bulundu. Araç tutmalarına karşı iyi gelen bu ilaç, yüksek dozda halüsinasyona neden oluyor. Reçetesiz satılmayan ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yazdırmak isteyen Aynur E. Reçeteyi doktorlardan alamadığını ifade etti.





Aile Hekimi Dr. Faruk Çolakoğlu ilacı veteriner önerdiği fakat reçeteli olduğu için alamadığını söyledi. Doktor Çolakoğlu Aynur E. Kendisi üzerinden köpeğe ilaç veremediğini ve Aynur E. dışarı çıkmasını istediğini ifade etti.

Aynur E. diğer gün aynı Aile Hekiminden fakat başka doktordan yine aynı ilacı istemesi üzerine yine doktorlardan olumsuz yanıt alması üzerine CİMER’e şikâyet eden Aynur E. sonuç aldı.

Doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı

Dr. Faruk Çolakoğlu ifadesinde ilacı yazamayacağını ve başka bir şikâyeti yoksa dışarı çıkmasını istediğini söylediğini ifade etti. Doktor Çolakoğlu, ilacın kötüye kullanıma uygun bir ilaç olduğunu ve devlet ise bu ilacın içeriğini bildiği için kontrole tabi ilaçlar listesinde tuttuğunu söyledi. Konu ile alakalı soruşturma devam ediyor.