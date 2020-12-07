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O belediyede günde 3 personel pozitif çıkıyor

Koronavirüs salgın hastalığı hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum belediyesinde görevli personeller arasında günde 3 personel pozitif çıkıyor. Şu ana kadar 134 Belediye çalışanı karantinaya alındı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 17:14
O belediyede günde 3 personel pozitif çıkıyor
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Koronavirüs vaka sayılarında ikinci dalga hızla yayılıyor. Alınan tedbir ve kısıtlamalar sürerken vaka sayıları tüm kentlerde hızla yayılmaya devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de vaka sayıları hız kesmiyor. Alınan tüm sıkı tedbirlere rağmen ilçe belediye personeli arasında vakaları artıyor. Şu ana kadar Bodrum Belediyesi'nde görevli toplam 134 kişinin koronavirüs hastalığı sebebiyle karantinada olduğu öğrenildi. Bu kişilerin içinden 29 kişinin hastalığıa yakalandığı ve son dönemde ortalama her gün 3 personelin koronavirüs hastalığına yakalandığı bildirildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’un testlerinin pozitif çıktığı bu nedenle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da kendini tedbir amaçlı test sonuçları gelene kadar izole ettiğini açıkladı.

HER GÜN 2 VEYA 3 ÇALIŞAN POZİTİF ÇIKIYOR

 

Konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hükümet tarafından bazı tedbir ve kısıtlamaların devreye alındığını,kendilerininde yerel yönetimler olarak bir takım tedbir ve önlemler aldıklarını söyledi.Aras, belediye zabıta ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştıklarını belirtirken, yaz aylarından itibaren şu döneme kadar 40 yada 50 vaka ile geçirdiklerini ancak Eylül ayında günlük 50 vakaya çıktıklarını vurguladı. Hastalığa yakalanan bazı personelinin iyileştiğine vurgu yapan Başkan Aras,her gün 2 veya 3 çalışanın pozitif olduğuna dair bilgiler aldıklarının altını çizdi.

 

 

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 17:14
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Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum BelediyesiKoronavirüs Vaka Sayıları
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