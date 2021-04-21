Nutuk eserini yasaklayan müdür görevden alındı

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın iddiasına göre okullarda Nutuk eserinin dağıtılmasına izin vermedi. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlık yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir”

Mustafa Bakkal’ın soruşturma kapsamında bakanlık tarafından görevinden alındığı bilgisine ulaşıldı.