İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Nutuk eserini yasaklayan müdür görevden alındı

Çamlıyayla ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Mustafa Bakkal "Nutuk" eserinin okullarda dağıtılmasına izin vermediği iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:24
Nutuk eserini yasaklayan müdür görevden alındı
Takip Et:

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın iddiasına göre okullarda Nutuk eserinin dağıtılmasına izin vermedi. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlık yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

 “Mersin ili Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir”

Mustafa Bakkal’ın soruşturma kapsamında bakanlık tarafından görevinden alındığı bilgisine ulaşıldı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebNutukÇamlıyayla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?
Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?
Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?
Yeni kurulan 2 bakanlık hangileri?
Yeni kurulan 2 bakanlık hangileri?

Popüler Haberler

Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?
Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemi nasıl işler? Ponzi sistemi hakkında bilgiler
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Devlet hastanesi acilden giriş yapan hastalar ücret öder mi? 2021
Kefaret Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer biyografisi
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal doğum tarihi
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor Muhtemel 11'ler sakat ve cezalı oyuncular
Kuruluş Osman Dizisi Flatyos kimdir? Flatyos gerçek tarihte var mı?
Teşkilat Kemal kimdir, gerçek ismi ne? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Erzurumspor’dan 3 futbolcu çıkartılıyor!
23 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 23 Nisan Cuma at yarışı programı
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.