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Nurcan Serçe tutuklandı mı? Nurcan Serçe serbest mi bırakıldı? Çocuğunu yastıkla öldürmeye çalışan annenin videosu sosyal medyanın gündeminde!

Türkiye’nin gündeminde bu görüntüler yer alıyor. Dün gece bütün Türkiye, Nurcan Serçe isimli şahsın tutuklanıp ceza alması için seferber oldu. Peki küçük kız çocuğunu yastık ile boğarak öldürmeye çalışan Nurcan Serçe kim? Bütün Türkiye’nin tepki gösterdiği cani kadın tutuklandı mı? Nurcan Serçe çocuklarına neden işkence yapıyor?

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:23
Nurcan Serçe tutuklandı mı? Nurcan Serçe serbest mi bırakıldı? Çocuğunu yastıkla öldürmeye çalışan annenin videosu sosyal medyanın gündeminde!
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Çocuklarına işkence eden Nurcan Serçe kim?

Gece yarısında ortaya çıkan işkence videosu ile bütün Türkiye ayaklandı. Daha 4 5 yaşlarında olan kız çocuğuna işkence ederek öldürmeye çalışan Nurcan Serçe’nin tutuklanması için kampanya başlatıldı. Annesinin işkencesine maruz kalan küçük kızın “Anne” diye bağrışları ise bütün Türkiye’nin yüreğine dokundu.

Çocuklarına işkence eden Nurcan Serçe nerede yaşıyor?

Çekilen videoda bir de erkek çocuğu bulunuyor ve Nurcan Serçe o erkek çocuğuna “Seni de öldüreceğim” diye bağırıyor. Videoda bir de adam bulunuyor. Bu adamın kadının eşi mi yoksa başka birisi mi olduğu da merak ediliyor.

İşkence videosunun sosyal medyada yayılmasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü olaya el atarak Nurcan Serçe’nin kim olduğunu araştırmaya başladı. En kısa sürede Nurcan Serçe isimli şahsin tutuklanması bekleniyor. Şimdilik Nurcan Serçe’nin gözaltına alındığı ya da tutuklandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü devreye girdi!

Edinilen bilgilere göre, Çocuk Hizmetleri Müdürlüğü devreye girdi. En kısa sürede Nurcan Serçe isimli şahsın bulunarak tutuklanması edinilen bilgiler içinde.



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
NurcanSerçeTutuklandı
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