NTV Cumhurbaşkanlığı muhabirinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

NTV’nin Cumhurbaşkanlığı muhabiri olan Serkan Kaya’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında kanaldan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Kaya’nın testinin pozitif olduğu kesinlik kazanırken karantina işlemleri için izin verildiği belirtildi.
‘Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile Covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor...’
Son Güncelleme: 14.09.2020 16:19