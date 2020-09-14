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NTV Cumhurbaşkanlığı muhabirinin Covid-19 testi pozitif çıktı!

NTV tarafından yapılan açıklamalara göre kurumun Cumhurbaşkanlığından sorumlu muhabiri Serkan Kaya'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. NTV muhabire izin verilerek hastaneye gönderildiği ve devam eden süreçte karantina için izin verildiği aktarıldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 16:19
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabirinin Covid-19 testi pozitif çıktı!
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NTV’nin Cumhurbaşkanlığı muhabiri olan Serkan Kaya’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında kanaldan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile Kaya’nın testinin pozitif olduğu kesinlik kazanırken karantina işlemleri için izin verildiği belirtildi.


Aynı zamanda Serkan Kaya Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile durumunu takipçilerine duyurdu. Buna göre,

‘Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile Covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor...’

 



Son Güncelleme: 14.09.2020 16:19
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Anahtar Kelimeler:
NtvCumhurbaşkanlığı MuhabiriCovid-19Serkan Kaya
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