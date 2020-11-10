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NTV Anıtkabir 10 Kasım yayınını neden kesildi?

NTV Anıtkabir 10 Kasım yayını neden kesildi sorusu gündem oldu. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın perde arkası merak ediliyor.

10 Kasım 2020 Salı 15:52
NTV Anıtkabir 10 Kasım yayınını neden kesildi?
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’inci vefat yıl dönümü bu sabah 09:05’te anıldı. Her yıl olduğu gibi ülke çağında saat 09:05’te saygı duruşuna geçildi.

Anıtkabir’de anma töreni kapsamında canlı yayınlar yapıldı. Anma töreni sırasında NTV muhabiri Celal Çamur canlı yayın bilgisi verirken arkadan “Lütfen kamerayı kapatın” şeklinde bir ses geldi.


Muhabir Çamur bu seslere rağmen yayını sürdürmeye devam etmek istese de, güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahaleyle yayın kesildi. Çamur, yayını bitirmeden önce “Şu anda  bizi buradan çıkartıyorlar. Özür diliyorum. Yani 10 Kasım’da Anıtkabir’de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar. Pas’ı merkez atmak durumunda kalıyorum” ifadelerini kullandı.

NTV spikeri Ahmet Arpat yayının kesilmesinin ardından şu ifadeleri kullandı ve yayına devam etti;

“Daha önce rastlamadığımız bir durum. Oradaki görevliler bağlantıya engel oldu. Nedenini bilemiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bir şekilde Anıtkabir’e döneceğiz”



Son Güncelleme: 10.11.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
10 KasımNtv
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