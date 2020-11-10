NTV Anıtkabir 10 Kasım yayınını neden kesildi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’inci vefat yıl dönümü bu sabah 09:05’te anıldı. Her yıl olduğu gibi ülke çağında saat 09:05’te saygı duruşuna geçildi.
Anıtkabir’de anma töreni kapsamında canlı yayınlar yapıldı. Anma töreni sırasında NTV muhabiri Celal Çamur canlı yayın bilgisi verirken arkadan “Lütfen kamerayı kapatın” şeklinde bir ses geldi.
NTV spikeri Ahmet Arpat yayının kesilmesinin ardından şu ifadeleri kullandı ve yayına devam etti;
“Daha önce rastlamadığımız bir durum. Oradaki görevliler bağlantıya engel oldu. Nedenini bilemiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bir şekilde Anıtkabir’e döneceğiz”
Son Güncelleme: 10.11.2020 16:01