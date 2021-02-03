Normalleşmeye adım adım! Bu illerde yasaklar kaldırılıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla birlikte vaka sayılarında görülen azalış vatandaşların 'Kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusunu sormalarına neden olmaya başladı. Kovid-19 salgınına karşı alınan sokağa çıkma kısıtlamaları, düğünlerin iptali ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençlerin belirlene saatlerde dışarıya çıkabilmesi gibi bazı kararların kaldırılması beklenirken yetkililer yasakların ortadan kalkması için bazı şartların sağlanması gerektiğini söylüyorlar.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzmanlar vaka ve vefat sayılarındaki azalış ve aşılama uygulamaları ile birlikte normalleşme adımlarına kısa bir zaman sonra geçileceğini söylediler. Söz konusu geçişlerin ise il il gerçekleştirileceğini, söyleyen uzmanlar kısıtlamaların kalkması için belirlenen şartların mutlak derecede sağlanması gerektiğini de ifade ettiler.

Bakanlık tarafından belirlenen şartların ise Kovid-19 test sonuçlarında pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğünün görüldüğü şehirlerde yasakların kaldırılacağını açıklayan uzmanlar, illerde öncelikle hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını daha sonra da kafe ve restoran gibi işletmelerinde faaliyete geçeceğini kaydettiler.

65 yaş üstü vatandaşlar ile birlikte 18 yaş altı genç vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir karar alınacağı ve vaka sayılarının düştüğü görülen şehirlerde, önümüzdeki zaman sürecinde sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle birlikte kademeli olarak sinema ve düğün salonlarının açılması konularının gündeme geleceği öğrenildi.