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Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?

Covid-19 sebebi ile uygulanan kısıtlamalar da gevşetilmeye gidiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu ile yaptıkları toplantı sonrasında dikkatleri Kabine Toplantısı üzerine çekti. Kabine Toplantısının ne zaman olacağı ve toplantıda hangi kararların alınacağı merak edildi. Tüm detaylar haberimizde.

28 Şubat 2021 Pazar 21:10
Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?
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Öğrenciler ve esnaflar başta olmak üzere bir çok kişi ne zaman normalleşme sürecine başlanacağını merak ediyor. Yapılacak olan kabine toplantısının ne zaman olacağı da merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından normalleşme süreci ile alakalı olarak Kabine Toplantısını işaret etmişti. 

Kabine Toplantısı tarihi 

Fahrettin Koca’nın işaret ettiği Kabine Toplantısını herkes dört gözle beklemeye başladı. Bu toplantının 1 Mart Pazartesi günü yapılacağı bilinmektedir. 

Toplantıda hangi kararlar alınacak?

Ülkemizde yapılan kısıtlamalar ve gidilecek normalleşme süresi ile alakalı görüşmeler yapılacak. Bu konu ile alakalı olarak Fahrettin Koca ‘ Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine’ye sunacağım. Kabine’de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla ilgili hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine’de gündeme alınacak’ açıklamasında bulundu. 

Son Kabine Toplantısı açıklamaları 

Recep Tayyip Erdoğan, virüsün durumuna göre tedbirleri elden bırakmayarak normalleşmeye gidileceğini bildirdi. Son Kabine Toplantısı sonrasında kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceği söylenmişti. Kabine Toplantısı’nda her detayın görüşüldüğünü söyleyen Erdoğan, bazı şehirlerde durumun gayet iyi durumda olduğunu fakat bazı şehirlerdeyse ciddi durumların devam ettiğini de açıkladı. Aşı ile ilgili olarak ta çalışmaların devam ettiğini ve 5.5 milyon üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığına da dikkat çekti. Ayrıca yerli aşı geliştirme üzerinde de oldukça yoğun çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri nedeni ile işinden mahrum kalan esnafa müjdeli haberlerin verileceğini de söyleyerek ‘ Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır’  açıklamasında bulundu. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı1 Mart
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