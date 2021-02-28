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Normalleşmenin başlayabileceği iller nereler? Kısıtlamaların kalkmasına yakın 30 il

Bir seneyi aşkın dünya genelinde mücadele edilen Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak insanlığı eve kapattı. Birçok şeyin kıymetini bu virüs sayesinde öğrenmiş olduk. Sokağa çıkma yasakları, belirli saatler içinde çıkabilme durumları derken insanlık normal yaşama hasret kaldı. Hayat ne zaman eskiye dönecek? Normalleşmeyi hangi iller yaşayacak? Koronavirüs ne zaman bitecek? Tüm soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 21:29
Normalleşmenin başlayabileceği iller nereler? Kısıtlamaların kalkmasına yakın 30 il
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Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 Aralık ayından itibaren yayınlan ve tüm dünyayı kapsayan ölümcül virüs insanlığı eve hapsetti. Dünya koronavirüsle mücadele halinde hala savaşıyor. Son bir vaka kalana kadar tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Her ülke kendine göre önlemler alarak virüsün yayılmasını yavaşlatmak istiyor. Ülkemizde de artan vakalar sebebiyle bir seneyi aşkın süredir çeşitli yasak ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. 

 

Çin'den gelen Sinovac aşısı vatandaşa sırayla yapılıyor. Bunun neticesinde alınan tedbirlerin gevşetilebileceği gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündemi; ''normalleşme'' oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre şu anlık 30 İlde kısıtlamalarda normalleşmeye gidilebileceğini söyledi. Peki bu 30 İl hangisi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında kritik olarak bu konu görüşülecek. 

Düşük Riskli İller; 

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şınak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin

Orta Riskli İller;

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342

Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişidir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 21:29
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YasaklarKısıtlamalarCorona Virüs30ilde Kısıtlama KalkıyorKısıtlamalar Ne Zaman Kalkar
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