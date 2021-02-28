Normalleşmenin başlayabileceği iller nereler? Kısıtlamaların kalkmasına yakın 30 il

Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 Aralık ayından itibaren yayınlan ve tüm dünyayı kapsayan ölümcül virüs insanlığı eve hapsetti. Dünya koronavirüsle mücadele halinde hala savaşıyor. Son bir vaka kalana kadar tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Her ülke kendine göre önlemler alarak virüsün yayılmasını yavaşlatmak istiyor. Ülkemizde de artan vakalar sebebiyle bir seneyi aşkın süredir çeşitli yasak ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyoruz.
Çin'den gelen Sinovac aşısı vatandaşa sırayla yapılıyor. Bunun neticesinde alınan tedbirlerin gevşetilebileceği gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündemi; ''normalleşme'' oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre şu anlık 30 İlde kısıtlamalarda normalleşmeye gidilebileceğini söyledi. Peki bu 30 İl hangisi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında kritik olarak bu konu görüşülecek.
Düşük Riskli İller;
Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
Şınak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin
Orta Riskli İller;
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342
Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişidir.