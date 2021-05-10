Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Normalleşmeye ne zaman geçilecek?

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından sık sık soruluyor. 2 haftalık kapanmanın sonuna doğru gelirken güncel COVID-19 tablosunda etkilerinin belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda normalleşme takviminin değerlendirileceğini söyledi.

Normalleşme süreci ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında normalleşme takvimi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak."