Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Normalleşmeye ne zaman geçilecek?

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından sık sık soruluyor. 2 haftalık kapanmanın sonuna doğru gelirken güncel COVID-19 tablosunda etkilerinin belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda normalleşme takviminin değerlendirileceğini söyledi.
Normalleşme süreci ne zaman başlıyor?
"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak."
Son Güncelleme: 10.05.2021 23:22