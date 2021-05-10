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Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Normalleşmeye ne zaman geçilecek?

Tam kapanma uygulamasına devam edilirken vatandaşlar normalleşme sürecine geçildiği haberini bekliyor. Yapılacak Kabine Toplantısı’nda planlanması beklenen normalleşme kararına ne zaman başlanacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Kabine Toplantısı’nda normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti. İşte detaylar…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:22
Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Normalleşmeye ne zaman geçilecek?
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Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak? Sorusu vatandaşlar tarafından sık sık soruluyor. 2 haftalık kapanmanın sonuna doğru gelirken güncel COVID-19 tablosunda etkilerinin belli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nda normalleşme takviminin değerlendirileceğini söyledi.

Normalleşme süreci ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında normalleşme takvimi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak."


Son Güncelleme: 10.05.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeTakvimiNeZaman
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