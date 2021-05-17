Normalleşme süreci başladı

Tüm Türkiye’de artan vakalar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs itibariyle sona erdi. İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği ‘’Kademeli Normalleşme Tedbirleri’’ genelgesi ile normalleşme sürecindeki aşamaları açıklamıştı. Genelgede atılacak normalleşme adımlarının dışında, salgının yayılmasının engellenmesi, aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlerle günlük vaka, hasta ve ağır hasta rakamlarındaki önemli düşüşe vurgu yapıldı.

Alınan kararlara göre hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yasak Cuma günü saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında olacak şekilde hafta sonunun tamamına yayılacak.

Spor salonları, intenet salonları, cafe, düğün salonları ve restoran gibi işletmeler 1 Haziran’a kadar kapalı kalmaya devam ederken AVM’ler hafta içi 10.00 – 20.00 saatleri arasında açık olacak. Hafta sonunda ise bakkal, kasap, market, kuruyemişçi ve tatlı işletmeleri hafta sonu yasağında saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak.

Şehirler arası toplu taşıma yapan araçlar yarı kapasite ile çalışacak. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde ise faaliyet gösteremeyecek.

Aşılarını olan 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı için kısıtlamalar kalkarken, aşı olmayan 65 yaş üzeri insanlar kısıtlamalara tabi olmaya devam edecek.