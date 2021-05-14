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Normalleşme planı merakla bekleniyor!

Türkiye 17 Mayıs sonrasında açıklanacak olan normalleşme planını merakla beklerken, Planının yapılacak kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:05
Normalleşme planı merakla bekleniyor!
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Artan koronavirüs vakaları sebebiyle 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma sürecinde sona doğru gelinirken, süreç sonrasında ki normalleşme planı merakla bekleniyor.

Normalleşme planı ne zaman açıklanacak?

Tam kapanma sonrasında normalleşme sürecinde atılacak adımları içeren normalleşme planının 17 Mayıs tarihinde yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Okullar uzaktan eğitim ile tamamlanacak

Açıklanacak olan yol haritasına göre şu anda tam zamanlı uzaktan eğitime devam eden okulların 2020-2021 eğitim öğretim yılını uzaktan eğitim olarak tamamlaması bekleniyor.

Kafe ve restoranlar belirli sayıda müşteri ile açıklacak

Uzun süredir müşteri kabul edemeyen kafeler ve restoranların ise belirli sayıda müşteri almak şartıyla açılması düşünülüyor. Bu mekanların tam kapasite açılması için Temmuz ayı beklenecek.

Tam kapanmanın sonuçları yansımaya başladı

Öte yandan 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma süreci içinde Türkiye'de günlük vaka sayılarında, vefat ve hastaneye yatma oranlarında da düşüşler yaşandı. Açıklanan verilere göre vefat oranları yüzde 12, ağır hasta sayıları yüzde 3 oranında azaldı. Tam kapanmanın esas sonuçlarının ise Ramazan Bayramı sonrasında iyice kendisi hissettirmesi bekleniyor.

Turizm sıkı denetlenecek

Yaz turizmi ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Bu yıl turistler ağırlayacak oteller çok sıkı tedbirler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.

Öncelik Küçük esnafta

Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, daha sonra da kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.

 

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 11:05
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Normalleşme17 MayısNormalleşme Planı
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