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Normalleşme ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu normalleşme toplantısı saat kaçta, ne zaman yapılacak?

Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarla ilgili yapacağı açıklamalar için gözler Bilim Kurulu Toplantısına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yürütümüyle gerçekleşen toplantıda aşılamaya yönelik çalışmalar ve yeni gelişmeler ele alınıyor. Normalleşme öncesinde alacağı kararlar önem taşıyan Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte tüm detaylar.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:45
Normalleşme ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu normalleşme toplantısı saat kaçta, ne zaman yapılacak?
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Covid-19 salgınının büyük kayıplara yol açtığı ülkemizde, Sağlık Bakanının başkanlığında yürütülecek olan bilim kurulu toplantısından gelecek olan açıklamalar tüm dikkatleri üzerine çekti. 1 Mart itibari ile normalleşme sürecine gireceğimiz bugünlerde yapılacak olan açıklamalar artık çok daha fazla önem taşıyor. Vaka sayılarının artması ile getirilen kısıtlamalarla birlikte evlerinde sıkılan insanlar normalleşme sürecini heyecanla beklerken bilim kurul’unun ne zaman toplanacağı sorusunu da cevap arıyor.  Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman olacağı cevabının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor. 

 

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

1 Mart ile başlayacak olan normalleşmeye yaklaşırken vatandaşlar normalleşme ile ilgili detayları merakla beklemekte. Mutasyona uğrayan koronavirüs ile birlikte insanlar artık daha fazla tedirgin olsa da normalleşme zamanı gelmiş bulunmakta. Normalleşmeye geçecek olan ilk illerin açıklandığı gibi diğer tüm detaylarında açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, toplantı zamanının belirlenip bir an önce kendilerine açıklama yapılmasını bekliyorlar.

Restoranların yeni kısıtlamalarla açılacağını belirten Erdoğan, yapılan kabine toplantısıyla bu konuda endişeleri olduğunu ve değerlendirmeleri yeniden ele alacaklarını söylemişti. Her hafta güncel haberlerle karşılaştığımız toplantılar ardından yapılan açıklamalar sorumluluklarımızı yerine getirmek adına uyacağımız yeni kurallar için çok önemli. 

Yaptığı açıklamaların çok değerli olduğu bu kabine ve bilim kurulu toplantılarının ne zaman toplanacağı ve yapacakları açıklamalar hala merak konusu olsa da henüz toplantı tarihleri açıklanmamıştır.

 

En son yapılan bilim kurulu toplantı açıklamaları nelerdir?

Yapılan bilim kurulu toplantı sonucunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il bazında olan bir haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıklamıştı. Daha sonrasında Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bütün illerdeki vaka sayılarını her hafta başında, bir haftalık tablo olarak yayınlayacaklarını duyurdu. İşte geçtiğimiz hafta kurul toplantısından sonra açıklanan illerimizdeki koronavirüs vaka sayıları: 

Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edine (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şınak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67).

Güncel vaka sayılarında Karadeniz bölgesinde bir yoğunluk olduğu görülüyor. Koronavirüs’ün burada giderek artmasından dolayı bu bölgeye özel kısıtlamaların gelecek olması bekleniyor. Artık bölge bölge yapılacak olan normalleşme ve kısıtlamalar insanları benim bölgem ne durumda? sorusuna yöneltiyor. Bu gibi sorularımıza yanıt alacağımız kurul toplantısı için bütün vatandaşlar hala beklemede.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluNe ZamanFahrettin KocaNormalleşme
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