Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!

Yeni normalleşme sürecine göre restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 2 Mart tarihi ile açıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli iller haricinde hizmet veren sektörler yeni yönetmeliğe göre yüzde 50 kapasite ile faaliyet verilebilecek.

İstanbul Fatih’te lokantalar müşterileri ağırlamaya başlarken şehrin genelinde işletmeciler, müşterilerden sağlık kurallarına uyulmasını rica etti. 4 kişilik masalarda artık 2 kişi yemek yiyebilecek.





Esenyurt ve Beylikdüzü taraflarında börekçiler ve kafe işletmeleri yüzde 50 kapasite kuralına uyarak açıldı.





Yurttalarda göz gezdirirken dikkat çeken bir diğer konu ise’lerin yemek katının dolması. Normalleşmenin ilk günüde AVM katında doluluk görüldü.

Çoğunlukla AVM çalışanları veya yakında çalışan kişilerin yemek yediği görülürken kişiler oturarak yemek yemenin mutluluğunu yaşadı.

Yeni normalleşme döneminden memnun olmayanlarda var

Bazı vatandaşlar alınan kararların erken olduğunu söyledi. AVM’lerde yaşanan yoğunluğa değinen vatandaşlar korktuklarını belirtti.

Düzenlemeye göre çok yüksek ve riskli bölgeler oturarak müşteri almamaya devam edecek. Diğer iller ise sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile kafe ve restoranlarda bulunabilecek.

Hangi illerde restoran ve kafeler açılmadı?

İller bazında çok yüksek riskli iller ise şöyle; Edine, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman