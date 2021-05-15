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Nişanlısına çiçek götürmek için çıktı, cezadan kaçamadı!

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar’da taksi ile yola çıkan genç, nişanlısına çiçek götürmek için yola koyuldu. Polis ekiplerine takılan genç bir aydır hastanede olduğunu ve kısıtlamadan haberi olmadığını söyledi. Cezadan kaçamayan genç 3 bin 460 TL para cezasına çarptırıldı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:28
Nişanlısına çiçek götürmek için çıktı, cezadan kaçamadı!
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Tam kapanma süresi tüm yurtta uygulanmaya devam ederken bugün İstanbul Avcılar Namık Kemal Mahallesi’nde bir taksi polis ekiplerinin dikkatini çekti. İzin belgesi olmayan sürücü nişanlısına çiçek götürmek için dışarı çıktığını söyledi. 

Araçtan indirilen şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası kesileceği açıklandı. Bir aydır hastanede kaldığını sokağa çıkma yasağının bilmediğini söyleyen genç tüm uğraşlara rağmen cezadan kaçamadı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 18:28
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Anahtar Kelimeler:
NişanlıçiçekCezaAvcılar
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