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Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Kademeli normalleşme döneminde yasak olan nişan törenlerinin normalleşme döneminde serbest olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi? işte detaylar…

01 Haziran 2021 Salı 22:44
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Kademeli normalleşme döneminde yasak olan nişan törenlerinin normalleşme döneminde serbest olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan töreni yapmak için hazırlık yapan çiftlerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi. 

Nişan töreni yapmak serbest mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak normalleşme kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ve kapalı alanlardaki nikah ve nikah şeklindeki düğün törenlerinin belirlenen şartlara uygun olacak şekilde 1 Haziran tarihinden itibaren yapılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada: “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir. Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.” ifadelerini kullandı. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:44
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