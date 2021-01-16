Nilüfer'de plastik enjeksiyon fabrikasında yangın meydana geldi

Bursa’ya bağlı Nilüfer ilçesinde plastik enjeksiyon üreten bir fabrikada yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü.
Olay Bursa’ya bağlı Nilüfer ilçesinin Tahtalı Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde platik enjeksiyon üreten fabrikada bulunan depoda henüz sebebi tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Yangının kısa sürede yayılarak büyümesi üzerinde çevreden fazla sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Sekiz itfaiye aracı yangını söndürme çalışmaları sürdürürken saat 20.00’da başlayan yangın 21.00 sularında söndürüldü. Plastik enjeksiyonlar yangın nedeniyle eriyerek kullanılamaz duruma geldi.
Yangının çıkma nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 16.01.2021 23:24