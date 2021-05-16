Nilüfer’de 19 Mayıs hazırlıkları

Atatürk’ün gençliğe armağan ettiğiAtatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın hazırları tüm Türkiye olduğu gibi’da da coşkuyla kutlanacak. Bursa’nınilçesinde 19 Mayıs hazırlıkları da tamamlandı. Nilüfer Belediyesi 19 Mayıs Mahallesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na uzanan bisiklet yolunda yüzlerce bisiklet sürülecek. Kayıt yaptırmış olan 300’ün üzerinde bisiklet sürücüsü ‘’19 Mayıs’tan Cumhuriyet’e pedallıyoruz’’ sloganı ile bisiklet turuna katılacak. Bunun yanında da iki müzik grubu ilçenin birçok noktasında mini konserler düzenleyerek müzik ziyafeti yaşatacak. Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Turgay Erdem’in katılımıyla çelenk töreni düzenlenecek. Müzik grupları ‘’Den Den’’ ve ‘’Artı 1’’ müzik grupları otobüsler yardımı ile Nilüfer’in her yerini gezerek bayram coşkusunu arttıracak.

19 Mayıs, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene buruk şekilde kutlanacak olsa da heyecanla bekleniyor.