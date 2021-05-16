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Nilüfer’de 19 Mayıs hazırlıkları

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yapılan hazırlıklar tamamlandı. İşte detaylar…

16 Mayıs 2021 Pazar 14:06
Nilüfer’de 19 Mayıs hazırlıkları
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Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın hazırları tüm Türkiye olduğu gibi Bursa’da da coşkuyla kutlanacak. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 19 Mayıs hazırlıkları da tamamlandı. Nilüfer Belediyesi 19 Mayıs Mahallesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na uzanan bisiklet yolunda yüzlerce bisiklet sürülecek. Kayıt yaptırmış olan 300’ün üzerinde bisiklet sürücüsü ‘’19 Mayıs’tan Cumhuriyet’e pedallıyoruz’’ sloganı ile bisiklet turuna katılacak. Bunun yanında da iki müzik grubu ilçenin birçok noktasında mini konserler düzenleyerek müzik ziyafeti yaşatacak. Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye Başkanı Turgay Erdem’in katılımıyla çelenk töreni düzenlenecek. Müzik grupları ‘’Den Den’’ ve ‘’Artı 1’’ müzik grupları otobüsler yardımı ile Nilüfer’in her yerini gezerek bayram coşkusunu arttıracak.

19 Mayıs, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene buruk şekilde kutlanacak olsa da heyecanla bekleniyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
BursaNilüfer19 MayısAtatürkü Anna Gençlik Ve Spor Bayramı
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