Nikah konvoyunda dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir nikah törenine giden davetliler konvoy oluşturdu. Konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışan taraflar, nikah sonrası Adapazarı ilçesinde buluşarak kavga etmeye başladı. Bu esnada bir kişi, yanında getirdiği silah ile 3 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Silah sesleri çevrede korkuya neden olurken, yakında bulunan bir hastanenin sağlık ekipleri olay yerine geldi. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Atmaca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir kişinin ölümüne neden olan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.