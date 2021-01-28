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Nikah konvoyunda dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da bir nikah töreni öncesi konvoy oluşturan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nikah sonrasında da devam etmesiyle taraflardan biri, yanında getirdiği silahla 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:54
Nikah konvoyunda dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir nikah törenine giden davetliler konvoy oluşturdu. Konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışan taraflar, nikah sonrası Adapazarı ilçesinde buluşarak kavga etmeye başladı. Bu esnada bir kişi, yanında getirdiği silah ile 3 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca kanlar içerisinde yere yığıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Silah sesleri çevrede korkuya neden olurken, yakında bulunan bir hastanenin sağlık ekipleri olay yerine geldi. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Atmaca ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir kişinin ölümüne neden olan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaNikahKonvoySilah
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