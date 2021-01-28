Nikah konvoyunda dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir nikah törenine giden davetliler konvoy oluşturdu. Konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışan taraflar, nikah sonrası Adapazarı ilçesinde buluşarak kavga etmeye başladı. Bu esnada bir kişi, yanında getirdiği silah ile 3 kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca kanlar içerisinde yere yığıldı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, bir kişinin ölümüne neden olan saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Güncelleme: 28.01.2021 18:54