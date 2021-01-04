Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!

Nijer’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı.

Nijer Mali’ye bağlı Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde 2 Aralık günü gerçekleştirilen terör saldırısında sivillere karşı yapılan terör saldırısında paylaşılan ilk bilgilere göre 20 kişinin yaralandığı, 50 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Köylerin başkanı olan Almou Hassane açıklama yaparak saldırılarda 100 kişiden fazla can kaybı olduğunu açıkladı.

Saldırının motorsikletli teröristler tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. En son geçtiğimiz ay da Boko Haram Toumour’da terör saldırısı meydana gelmiş saldırılar sonucunda 28 kişi yaşamını yitirmişti.