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Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!

Nijer'e bağlı Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 50 sivilin öldüğü açıklanmıştı. Köylerin başkanı, ölü sayısının en az 100 olduğunu duyurdu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:59
Nijer'de sivillere yönelik terör saldırısında can kaybı artıyor!
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Nijer’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ve sivillere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı.

Nijer Mali’ye bağlı Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde 2 Aralık günü gerçekleştirilen terör saldırısında sivillere karşı yapılan terör saldırısında paylaşılan ilk bilgilere göre 20 kişinin yaralandığı, 50 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Köylerin başkanı olan Almou Hassane açıklama yaparak saldırılarda 100 kişiden fazla can kaybı olduğunu açıkladı.

Saldırının motorsikletli teröristler tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. En son geçtiğimiz ay da Boko Haram Toumour’da terör saldırısı meydana gelmiş saldırılar sonucunda 28 kişi yaşamını yitirmişti.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:59
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Anahtar Kelimeler:
NijerTerörSaldırı
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