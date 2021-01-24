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Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü

Niğde'de bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir kişi hayatını kaybederken patlamanın neden kaynaklandığı araştırmalarının uzman ekiplerce sürdürüldüğü açıklandı. Patlama ile ilgili inceleme devam ediyor.

24 Ocak 2021 Pazar 01:53
Niğde'de geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü
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Niğde’de geri dönüşüm fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda fabrika işçisi olan Oktay Polat’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Olay, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Karma Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Oktay Polat adlı işçinin hurda otomobili parçaladığı sırada patlama yaşandığı açıklandı. Fabrika işçisi Oktay Polat olay yerinde hayatını kaybederken Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaşanan patlamanın nedeninin anlaşılabilmesi için uzman ekipler tarafından incelemeler devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 01:53
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Geri Dönüşüm FabrikasıPatlamaNiğde1 ölü
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