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Niğde'de, firari FETÖ üyesi yakalandı

Niğde'de, , Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda firari FETÖ üyesi kıskıvrak yakalandı.

11 Mayıs 2021 Salı 17:10
Niğde'de, firari FETÖ üyesi yakalandı
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FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve hakkında 6yıl 3ay hapis cezası bulunan FETÖ firarisi U.A., Niğde’de güvenlik güçlerince yapılan operasyonda yakalandı. U.A, emniyetteki işlemlerinin sonrasında cezaevine gönderildi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
FETÖNiğde
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