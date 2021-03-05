Niğde'de bir kadın eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Mehmet K., boşandığı eşi Halime Türkaslan ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

Talihsiz kadın kurtarılamadı

Tartışmanın şiddeti artınca Mehmet K, eski eşini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Halime Türkaslan’ı hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, eski eşini öldüren zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının kaçarken ayağını kırdığı öğrenilirken, Halime Türkaslan ise toprağa verildi.