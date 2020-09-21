Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, dün akşam sıralarında Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, deprem sonucunda 17’si ağır ve 126’sı hafif olmak üzere 143 evin hasarlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı deprem sonucunda çok sayıda evin hasar gördüğü kaydedilmişti.

Vali Şimşek, Obruk köyünde depremden zarar gören evleri ve çadır alanında incelemeler yaptı.

‘’En kısa sürede de vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız."

Vali Şimşek, Türk Kızılay’ının çadır dağıtıp ikramlar yaptığını ifade ederek can kaybı ve yaralı olmadığını işaret etti. Şimşek, en kısa süre içerisinde vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin de giderileceğini kaydetti.