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Niğde Valiliği’nden mesai saatlerine korona virüs ayarlaması geldi

Küresel çapta yoğun mücadele edilen korona virüs hastalığı ile ilgili olarak ülkemizde de tedbirler ve önlemler artıyor. Bu kapsamda Ankara ve İstanbul’un ardından Niğde de mesai saatleri korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden ayarlandı.

20 Eylül 2020 Pazar 16:45
Niğde Valiliği’nden mesai saatlerine korona virüs ayarlaması geldi
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Çin’de ortaya çıkan salgın hastalık korona virüs ülkemizde mart ayından bu yana mücadele sürüyor. Mayıs ve Haziran aylarında kontrol altına alınarak vaka sayılarının bini altına düşmesi sağlanmış ancak yaz aylarında başlayan normalleşme ile tedbirlerin biraz gevşetilmesiyle birlikte vaka sayıları tekrardan yükselişe geçince Bakanlık ve Valilikler tarafından tekrardan tedbirler ve il bazında kararlar alınmaya başlandı.


Bu kapsamda Ankara ve İstanbul Valiliği’nin aldığı kentte özel sektör ve kamu çalışanlarının mesai saatlerinin yeniden düAnkara ve İstanbul Valiliği’nin aldığı kentte özel sektör ve kamu çalışanlarının mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi kararına Niğde Valiliğide bugün katıldı.

Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına geçilecek.

ÖZEL SEKTÖRE DÜZENLEME YOK

Öte yandan esnek ve dönüşümlü çalışan kamu personelinin mesai saatleri ise 08.30-12.30/13.30-17.30 olarak düzenlendi. Belirlenen kamu kurum ve kuruluşları dışındaki kuruluşlar ve özel sektörün eskisi gibi çalışmalarına devam edeceği bildirildi.



Son Güncelleme: 20.09.2020 16:45
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Anahtar Kelimeler:
Niğde ValiliğiMesai Saatlerine DüzenlemeEsnek çalışma
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