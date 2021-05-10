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New York’ta covid-19’dan ölen 750 cenaze bir yıldır kamyonlarda bekletiliyor!

Son dakika haberine göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden New York vatandaşlarının 750’ye yakın cenazesi bir yıldan fazladır soğutmalı kamyonlarda beklendiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kişilerin aileleri cenazeleri istemesi üzerine cesetler kimsesizler mezarlığına gömüleceği açıklandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:52
New York’ta covid-19’dan ölen 750 cenaze bir yıldır kamyonlarda bekletiliyor!
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Koronavirüs salgını nedeniyle en çok hayatını kaybeden ülkeler arasında yer alan ABD, bir yılın sonunda aşılama çalışmalarının devam etmesi üzerine virüs etkisinin azaldığı görülüyor. Ülke geneline hayatını kaybedenler yaklaşık olarak 300’ün altına inerken 2020 yılında New York’ta sadece 800 kişiden fazla kişi ölen ülkede sağlık sistemi kötüye gidiyordu.

O dönemlerde birçok hastaneler kapanırken, morglarda yer kalmamıştı. Bu sebeple soğutmalı kamyonlar ise morg görevi görmüştü. Şimdi ise 750 kişinin hala New York’ta soğutmalı kamyonların içerisinde bekletildiği ortaya çıktı. Güney Brooklyn Deniz Terminali’nde kamyonlarda bekletilen cesetler, bir yıldan fazladır orada dururken cenaze sahipleri bu duruma isyan ediyor. Tıbbi muayene ofisinin sözcüsü Mark Desire konu hakkında açıklamalarda bulundu. "Pandeminin zirvesinde, hayatını kaybeden kişiler için uzun süreli depolama alanları oluşturuldu. Duyarlılık ve şefkatle, yas dönemlerinde ailelerle tek tek çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenaze sahipleri bir yandan kaybettiği kişileri kimsesizler mezarlığına gömülmesini isterken konu hakkında çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

İşte cenazelerin bulunduğu alandan birkaç kareler haberimizde 


 






Son Güncelleme: 10.05.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
ABDNew YorkCenaze750Soğutmalı Kamyon
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