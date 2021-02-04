New START anlaşması nedir, amacı nedir, tarafları kimler?

1991 tarihinde ülkeler arasında nükleer silahlanmayı azaltma amacı ile START1 anlaşması imzalanmıştı. 2009’da geçerliliğini yitiren anlaşma için ülkeler 2010 yılında tekrar bir araya geldi. Prag’da toplanan ülkeler nükleer silah azaltımı için tekrardan başa başına geçti.

8 Nisan’da NEW START adındaki ikinci anlaşma imzalandı. Barack Obama’nın yönetimde olduğu yıl imzalanan anlaşma 2011’de uygulanmaya başlandı.

10 yıl geçerliliği olan NEW START anlaşması, 2021’in Şubat ayında süresini doldurmuştu ancak bu sürenin 5 yıl daha devam etmesi konusunda tüm ülkeler anlaştı.

Anlaşmanın amacı nükleer silah sayısının 550’ye kadar gerilemesini kapsıyor. Fırlatıma hazır füzeler içinde azaltma yapmak isteyen anlaşma fırlatıma hazır olmayan füze tiplerini kapsamıyor. Ancak kapsamaması denetlenmediği anlamına gelmiyor. Titiz bir uluslararası takip fırlatıma hazır füzeler için söz konusudur.

