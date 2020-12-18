Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu

Olay TV Ana Haber Bülteni sunucusu Nevşin Mengü sosyal medyada gündem oldu. Mengü, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversiteler hakkındaki söylemlerine karşı yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Nevşin Mengü kimdir?

2 Mayısıs 1982 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen Nevşin Mengü gazeteci ve sunucudur. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde eğitim alan Mengü, Galatasaray Üniversitesi’nde “Türkiye üzerine toplumsal incelemeler” konulu makalesiyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Nevşin Mengü’nün babası politikacı Şahin Mengü’dür.

2005 yılında Kanaltürk ekranlarında sektöre giren Mengü, Kadın Kulübü adlı programın sunuculuğu üstlenmiştir. Bir yıl sonra Habertürk televizyonunda muhabir olarak işe başlayan Mengü, daha sonra One Ajans bünyesinde Tahran Muhabirliği yapmaya başlamıştır. İlerleyen yıllarda Hürriyet gazetesinde ve CNN Türk kanalında sunuculuk ve editörlük yapan Mengü, ardından Kanal D ekranlarında Mehmet Ali Birand’ın vefatının ardından ana haber bülteninin sunuculuğunu üstlenmiştir.

2017 yılında BirGün gazetesinde çalışmaya başlayan Mengü, DW Türkçe Youtube kanalında her Salı Bire Bir programının sunuculuğunu da yapıyor. Youtube platformu üzerinden Sözcü TV kanalında da programlar sunan Mengü, son olarak İstanbul merkezli olarak kurulan Olay TV ekranlarında Ana Haber Bültenini sunmaya başladı.