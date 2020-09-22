İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında bir tırın ters yön girmesi ile otomobile çarparak iki kişinin ölmesine sebep oldu.

22 Eylül 2020 Salı 12:18
Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Çevre Yolu'nda 200 metre ilerideki kavşağa ulaşmak için yan yola geçerek ters şeride giren ve Vecdi Gök idaresindeki bir tır Sadi Açıkgöz yönetimindeki karşı yönden gelen bir otomobile çarptı.

Kaza anına şahit olan yoldan geçen sürçüler hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle otomobilden çıkarılan yolcuların ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılırken otomobil sürücüsü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine gelen cenazelerin yakınları kaza yerinin gördüklerinde sinir krizi geçirirken jandarma ekiplere olay yerine gelmek isteyenleri engelledi.

Jandarmanın olay yerinin güvenliği için güvenlik şeridi çektiği yol araçlar çekilene kadar bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya sebep olan tır şoförü göz altına alındı.



Son Güncelleme: 22.09.2020 12:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NevşehirTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza geçiren polis memuru şehit oldu
Kaza geçiren polis memuru şehit oldu
Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi
Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi
Sosyal medyada gündem olmuştu! Böyle ödüllendirildi

Popüler Haberler

Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Kara Listede olan kişiler 10 Bin TL Temel ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurabilir mi? Kara listede olana korona kredisi veren bankalar
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar açıklandı mı? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuç takvimi
Zuhal Topal’la sofrada Arife Dinli kimdir?
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 19 Eylül 2020 Cumartesi
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?
Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2020
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
SGK sigorta primleri nedeni ile emekli olamayanlara müjdeli haberi verdi! Toplu ödeme yapılacak!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.