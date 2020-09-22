Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Çevre Yolu'nda 200 metre ilerideki kavşağa ulaşmak için yan yola geçerek ters şeride giren ve Vecdi Gök idaresindeki bir tır Sadi Açıkgöz yönetimindeki karşı yönden gelen bir otomobile çarptı.

Kaza anına şahit olan yoldan geçen sürçüler hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle otomobilden çıkarılan yolcuların ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılırken otomobil sürücüsü Sadi Açıkgöz ve eşi Besime Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine gelen cenazelerin yakınları kaza yerinin gördüklerinde sinir krizi geçirirken jandarma ekiplere olay yerine gelmek isteyenleri engelledi.

Jandarmanın olay yerinin güvenliği için güvenlik şeridi çektiği yol araçlar çekilene kadar bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya sebep olan tır şoförü göz altına alındı.