Nevşehir'de dehşet! Sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde vatandaşlar tarafından ölü köpekler fark edildi. Çöplükteki 9 tane sokak köpeğinin ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hayvanları öldüren kişiyi veya kişileri bulmak için çalışmalara başladı. 9 köpeğin de zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanların cesetlerini İl Özel İdaresi ekipleri gömdü.

Üzücü olaya, hayvanseverler tarafından büyük tepki gösterildi. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, köydeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine geldiklerini ve üzücü görüntü ile karşılaştıklarını dile getirdi. Köpeklerin zehirlendiğini açıklayan Dörtkol, suç duyurusunda bulunduklarını da ekledi. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğini dile getirdi.