Nevşehir'de çıkan yangında bir aile dumanlar içinde kaldı!

Nevşehir'in Güzelyurt Mahellesi'nde Uğur Sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanda meydana gelen yangının neden çıktığı bilinmiyor. Kısa sürede alev alan yangın apartman sakinlerinin binayi terk etmesine neden oldu. İkinci katta oturan üç kişilik bir aile ise yangında mahsur kaldı.

Alevler arasında kalan aile dumanadan etkilenerek çocuklarınıyla beraber balkona çıktılar. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle mahsur kalan üç kişi merdivenli itfaiye aracı ile binadan kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen aileye müdahelede bukundu. Kısa süre içerisinde yangın ekipler tarafından kontrol altın alındı. Yangının çıkış sebebini öğrenmek için incelemeler devam ediyor.