Nevşehir'de 4 firari hükümlü yakalandı!

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre cezaevinden kaçan 4 firari yakalandı.

Yapılan açıklamalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonlar ile birlikte ‘silahlı tehdit’ suçu nedeni ile 3 yıl 4 ay hapis cezası alan M.C, ‘adam yaralama’ suçu nedeni ile 3 yıl 1 ay hapis cezası alan M.K, ‘trafikte can güvenliğini hiçe saymak’ suçundan 10 ay hapis cezası alan E.P ve nafaka ödemelerini yerini getirmeyen Z.Ş adlı 4 kişi çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan firarilerinin cezalarının kesinleşmesine rağmen teslim olmaları ve kaçak olarak dışarıda gezmeleri sonucunda günlerdir çalışmalar devam ediyordu.

Yakalanan firari hükümlüler gerekli işlemler sonrasında polis ekiplerince cezaevlerine götürüldü.