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Nevşehir'de 4 firari hükümlü yakalandı!

Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hüküm bulunan ancak cezaevlerine gitmediği tespit edilen 4 firari Nevşehir Asayiş Şube tarafından yakalandı. Yakalanan firariler gerekli işlemlerin yapılması sonrasında polis ekipleri tarafından ceza evine gönderildi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 03:36
Nevşehir'de 4 firari hükümlü yakalandı!
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre cezaevinden kaçan 4 firari yakalandı.


Yapılan açıklamalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyonlar ile birlikte ‘silahlı tehdit’ suçu nedeni ile 3 yıl 4 ay hapis cezası alan M.C, ‘adam yaralama’ suçu nedeni ile 3 yıl 1 ay hapis cezası alan M.K, ‘trafikte can güvenliğini hiçe saymak’ suçundan 10 ay hapis cezası alan E.P ve nafaka ödemelerini yerini getirmeyen Z.Ş adlı 4 kişi çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan firarilerinin cezalarının kesinleşmesine rağmen teslim olmaları ve kaçak olarak dışarıda gezmeleri sonucunda günlerdir çalışmalar devam ediyordu.

Yakalanan firari hükümlüler gerekli işlemler sonrasında polis ekiplerince cezaevlerine götürüldü.



Son Güncelleme: 16.09.2020 03:36
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Anahtar Kelimeler:
NevşehirFirari
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