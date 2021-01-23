Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı istifa mı etti? Rasim Arı AK Parti'den istifa mı etti?

Nevşehir basınında yer alan son dakika iddiaları ortalığı karıştır. Yerel basında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Partiden istifa ettiği ve belediye başkanlığını bıraktığı açıklanırken istifanın nedeni araştırılıyor.

Yerel basında yer alan iddialara göre AK Parti Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı merkeze çağırarak istifa etmesinin istendiği yazıldı. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmazken olayların nasıl sonuçlanacağı ilerleyen günlerde belli olacak.