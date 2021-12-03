Netflix Gizemli Delik film konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix Tayland’ın The Whole Truth orijinal ismiyle dünyaca ismini duyuran Gizemli Delik, bir anne, bir kız çocuk ve bir erkek çocuğun tanıtım sahnesiyle başlamıştır. Anneleri işinde başarılı bir iş kadınına hayat verirken çocuklar da kendilerine düşen okul ve sosyal hayat hükümlülüklerini layıkıyla gerçekleştirmektedir. Film içerisinde yer alan gizemli durumlar ise gözlerden kaçmıyor. İşte Gizemli Delik film detyaları şöyledir;
Gizemli Delik film yorumu
Bu süreçte çocukların o deliğin arkasında var olduğuna inandıkları kız çocuğun kim olduğu ve neden olduğuna dair araştırmalara başladılar. Kız çocuğunun özellikle neden siyah gözüktüğ ise kafalarda soru işareti oluşturmuştur.
İnsanı yok eden kötü duyguları “korku merkezi” olarak bünyesine katıp çeşitli ses ve görüntü efektleriyle mide bulandıran bir senaryoya imza atan yönetmen Wisit Sasanatieng, 120 dakikalık çalışma süresinin altında kalarak izleyenleri bayık bir atmosfere bırakmaktadır.
Gizemli Delik film fragmanı
Gizemli Delik film oyuncu kadrosu
- Sutatta Udomsilp
- Thason Klinnium
- Steven Isarapong Fuhrer
- Atichart Lee
- Nattapat Nimjirawat
- Sompob Benjathikul
- Tarika Tidatith
- Nicole Theriault
- Sadanont Durongkhaweroj
- Keetapat Pongruea