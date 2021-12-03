Netflix Gizemli Delik film konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix Tayland’ın The Whole Truth orijinal ismiyle dünyaca ismini duyuran Gizemli Delik, bir anne, bir kız çocuk ve bir erkek çocuğun tanıtım sahnesiyle başlamıştır. Anneleri işinde başarılı bir iş kadınına hayat verirken çocuklar da kendilerine düşen okul ve sosyal hayat hükümlülüklerini layıkıyla gerçekleştirmektedir. Film içerisinde yer alan gizemli durumlar ise gözlerden kaçmıyor. İşte Gizemli Delik film detyaları şöyledir;

Gizemli Delik film yorumu

Fİlm içerisinde korku, gerilim ve aksiyon oldukça fazla görülmektedir. Gizemli Delik, isminden beklenen heyecan izleyiciler tarafından çok fazla hissedilmese de sonlara doğru heyecan artışı görülmüştür. Ancak Gizemli Delik, 120 dakikalık çalışma süresini, ki oldukça fazla, hiç acele etmeden oldukça dramatik tonlarla izleyici karşısına çıkartmaktadır. Kaldı ki beklenen son kıvrım, çocukların, yaşlıların evinde bulduğu bir delik ile yaşanacaktır. Ki bu süreye gelene kadar evdeki büyükannenin unutkanlık ve anksiyete krizleri geçirdiği, büyükbaba ise evi toparlayan kişi olduğu anlaşılacaktır.

Bu süreçte çocukların o deliğin arkasında var olduğuna inandıkları kız çocuğun kim olduğu ve neden olduğuna dair araştırmalara başladılar. Kız çocuğunun özellikle neden siyah gözüktüğ ise kafalarda soru işareti oluşturmuştur.

İnsanı yok eden kötü duyguları “korku merkezi” olarak bünyesine katıp çeşitli ses ve görüntü efektleriyle mide bulandıran bir senaryoya imza atan yönetmen Wisit Sasanatieng, 120 dakikalık çalışma süresinin altında kalarak izleyenleri bayık bir atmosfere bırakmaktadır.

Gizemli Delik film fragmanı

Gizemli Delik film oyuncu kadrosu