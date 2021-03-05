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Netflix Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sinemacılara destek projesi hazırlıyor

Netflix Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın sinemacılara ayırdığı 5 milyon dolarlık bütçe ile proje sunmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında kadın sinemacılara sinema alanında eğitimler verilecek ve sektörde önlerinin açılması sağlanacak.

05 Mart 2021 Cuma 02:37
Netflix Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sinemacılara destek projesi hazırlıyor
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Dünyaca ünlü dijital platform Netflix 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kadın sinemacıları düşündüğü bir proje duyurdu.

Netflix tarafından hazırlanan projeye göre 5 milyon dolar bütçe ile sinema ile ilgilenen kadınlara destek sağlanması amaçlanıyor. Bu bağlamda kadın sinemacıların keşfedilmesi ve önlerinin açılması da hedefleniyor. Yurt dışında Almanya ve ABD’nin bulunduğu birkaç ülkede verilecek projenin detayları ise şöyle:

Almanya’da Into the Wild ismi ile yürürlükte olacak projede senaryo, dramaturji gibi derslerin verilmesinin yanı sıra uygulamalı çekimler de yapılacak. Bir yıl boyunca devam edecek proje sonunda kadın sinemacıların sinema sektöründe parlamasını sağlayacak bilgi birikimine ulaşması hedefleniyor.

Almanya ve ABD dışında hangi ülkelerde projenin yürürlüğe gireceği ise henüz bilinmiyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 02:37
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NetflixKadınSinema
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