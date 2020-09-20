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Neslican Tay ölümünün birinci yılında anılıyor

Kanser hastalarına umut olan ve tümör sebebi ile bir bacağını kaybeden Neslican Tay, yaşama sarılması ve kanserle olan savaşı ile hafızalara kazınmıştı. Peki Neslican Tay kimdir? Neden hayatını kaybetmişti?

20 Eylül 2020 Pazar 15:21
Neslican Tay ölümünün birinci yılında anılıyor
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Ölümünün üzerinden tam bir yıl geçen Neslican Tay yaşama azmi ile pek çok kişiye önek olmuştu. Kanser hastalığına yakalanan ve bacağı kesilen Tay buna rağmen yaşama sımsıkı tutunmuştu. Neşeli ve umutlu hali ile bir simge haline gelen Neslican Tay 20 Eylül 2019’da yaşama gözlerini yummuştu.


Neslican Tay Kimdir?

1998 doğumlu olan Tay, Bursa’da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Rize’de başlayan genç kız üniversiteye hazırlık döneminde kansere yakalanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanan Tay, 2018 yılında tümör sebebi ile sol bacağını kaybetmiştir. Her zaman yaşama sevinci olan genç kız, sosyal medya paylaşımları ile herkese umut olmuştur.



Son Güncelleme: 20.09.2020 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Neslicantayölümyıldönümü
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