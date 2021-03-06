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Nebahat Kurt'u öldüren cani koca, yakalanacağını anlayınca intihar etti

Dün Başakşehir'de Nebahat Kurt'u başından vurarak öldüren eşi Emrullah Kurt, Ankara'da yakalanacağı esnada kendini vurarak intihar etti.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:49
Nebahat Kurt'u öldüren cani koca, yakalanacağını anlayınca intihar etti
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Dün akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir’de evinin önünde öldürülen Nebahat Kurt’un katil zanlısı olarak aranan eşi Emrullah Kurt, Ankara’da gözaltına alınacağı sırada kendini silahla vurdu.

Gözaltına alınırken kendini vurdu

Başakşehir ilçesinde bir çocuk annesi Nebahat Kurt, evinin önünde başından vurularak öldürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, cinayetin ardından kaybolan Nebahat Kurt’un eşinden şüphelenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Emrullah Kurt’un yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelinin Ankara’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis, zanlının yakalanması için operasyon düzenlediği esnada karşısında polisleri gören Emrullah Kurt, kendini vurarak intihar etti.

Arabasını satmasına izin vermediği için karısını öldürdü

Öte yandan Emrullah Kurt’un kumar borcu olduğu ve bu nedenle arabasını satmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıkması üzerine talihsiz kadını öldürdüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:49
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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirKadın Cinayeti
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