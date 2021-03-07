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Nebahat Çehre 'den şok ettiren kürk açıklaması!

Nişantaşı'nda muhabirlere yakalanan Nebahat Çehre üzerinde kürk ile görüntülenince "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?" soruna şaşırtan bir yanıt verdi.

07 Mart 2021 Pazar 11:16
Nebahat Çehre 'den şok ettiren kürk açıklaması!
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Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularına tutulan Nebahat Çehre, muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Oyuncu geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile eleştirilen Bülent Ersoy ile ilgili de "Daha fazla sıkıştırmak doğru değil" yanıtında bulundu.

Nişantaşı'nda muhabirlee yakalanan Nebahat Çehre, muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?" sorusuna "Eti için kesilmiş büyükbaş hayvanın derisinden yapılan bir kürk bu. Artık kürk almıyorum. Zaten satarsam da yardım cemiyetine göndereceğim" yanıtında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un kürk giymesiyle eleştiriye tutulmuştu ardından Nebahat Çehre, Bülent Ersoy için "Bülent Ersoy'un kendi düşüncesi, daha fazla sıkıştırmak ddoğru değil" yorumuna yer verdi.

Bülent Ersoy 55 gümüş tilkinin kullanılmasıyla elde edilen kürkle poz verince hayvanseverlerce büyük tepki görmüştü.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
NebahatçehreKürk
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