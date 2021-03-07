Nebahat Çehre 'den şok ettiren kürk açıklaması!

Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularına tutulan Nebahat Çehre, muhabirlerin "Üzerinizdeki kürk gerçek mi?" sorusuna ilginç bir cevap verdi. Oyuncu geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile eleştirilen Bülent Ersoy ile ilgili de "Daha fazla sıkıştırmak doğru değil" yanıtında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un kürk giymesiyle eleştiriye tutulmuştu ardından Nebahat Çehre, Bülent Ersoy için "Bülent Ersoy'un kendi düşüncesi, daha fazla sıkıştırmak ddoğru değil" yorumuna yer verdi.
Bülent Ersoy 55 gümüş tilkinin kullanılmasıyla elde edilen kürkle poz verince hayvanseverlerce büyük tepki görmüştü.
Son Güncelleme: 07.03.2021 11:16