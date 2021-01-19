Nazar bocuğu caiz mi? Diyanet İşleri fetva ile yanıtladı

Tıp ve Sağlık konuları ile ilgili hazırlanan çalışmaların yer aldığı eser yayınlayan Diyanet İşleri Bakanlığı, yayınladığı eserde birçok alanda 'İslamın hükümleri'ne yer verdi. Eserin içinde yer alan nazar boncuğu ile ilgili bir fetva ise dikkatlerden kaçmadı.

Toplumda uzun yıllar boyunca halka yer edinmiş ve nazardan koruması için kullanılan nazar boncuğunun caiz olup olmadığı konusuna değinen Diyanet, fetvasında İslam'ın nihai etkileri Allah’tan başkasından atfedmeyi yasakladığını belirtti. Nazar boncuğu gibi materyallerden medet umma olarak değerlendiren bu olay hakkında fetva hazırlayan Diyanet bu eylemin hükmü ile ilgili şöyle söylüyor:

'Yeni doğmuş çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir? sorusu üzerinden gidilen yanıtta nazarın mahiyetinin hiç bir şekilde bilinmediği ve fakat bazı kişilerin bakışlarından yayılan olumsuz etkilerin meydana getirebilecekleri dinde kabul edildiği belirtildi. Nazara ilişkin ile ilgili kullanılan nazar boncuğu gibi materyaller ile gelecek nihai etkinin de Allah'tan başkasından beklenilmesinin yasaklandığı için bu tarz boyuna yada vücudun herhangi bir yerine takılmasının caiz olmadığı kaydedildi.