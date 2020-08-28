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Navtex ne anlama gelir? Türkiye nerede navtex ilan etti? Navtex nasıl kullanılır?

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. 'Navtex ne anlama gelir, Türkiye nerede Navtex ilan etti ve Navtex nasıl kullanılır?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 19:47
Navtex ne anlama gelir? Türkiye nerede navtex ilan etti? Navtex nasıl kullanılır?
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Son günlerde Doğu Akdeniz’deki gerilimlerle birlikte NAVTEX en sık anılan kelime grupları arasında bulunuyor. NAVTEX ilan etmenin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı.

NAVTEX nedir?


Navtex; meteoroloji tahmini, seyir bilgisi, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalara dair bilgi veren haberleşme cihaz sistemi olmaktadır. Deniz Kuvvetleri yapılacak eğitim ve tatbikat bilgisini önceden duyurur ve sahalara girilmemesine dair uyarılar yapar.

Türk denizleri içerisinde Navtex

Türk karasuları içerisinde Naxtex Mesaj ile Seyir duyurusu; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ile Oşiongrafi Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Duyurular bağlayıcı nitelik taşımakla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından web sayfasında denizcilerin güvenli seyirleri garanti ediliyor.

Yeni Navtex kararı açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, alınan son dakika Navtex kararına dair İskenderun’da Deniz Kuvvetleri’nin atış eğitimlerine dair güvenlik Navtex’i olduğunu açıkladı.  



Son Güncelleme: 28.08.2020 19:47
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Anahtar Kelimeler:
NavtexTürkiye
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