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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türk-Yunan açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye-Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz görüşmeleri hakkında önemli bir açıklama geldi! Stoltenberg görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:49
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türk-Yunan açıklaması!
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile beraber NATO karargahında yaptıkları görüşmesi sonrasında önemli bir açıklamada bulundu.


Açıklama kapsamında Türkiye ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ayrıştırma usulleri oluşturulması ve hava ve denizde istenmeyen durumların yaşanmasının önüne geçilmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yapıldığını aktardı. Stoltenberg bu toplantıların devam ettiğini ve görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Toplantıların askeri teknik görüşmeler niteliğinde olduğunu belirten Genel Sekreter, bunların Almanya’nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda devam ettirdiği diplomatik çabalara tamamlayıcı formda olduğunu bildirdi.

Jens Stoltenberg, Almanya’Nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan’ın istikşafi görüşmeleri tekrardan başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını aktararak, bu durumdan memnun olduğunu ve Türk-Yunan liderlerle iletişimde kalacağını ifade etti.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:49
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanNATO
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