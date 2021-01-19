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NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerinin haritasını yayınladı

NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerinin haritasını yayınladı. Yayınlanan haritada su rezervlerinin kritik durumda olduğu görüldü.

19 Ocak 2021 Salı 16:30
NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerinin haritasını yayınladı
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Küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişiklikleri ve bunula beraber gelen kuraklık tehlikesi ülkemizde hissedilmeye başlandı.

Son haftada ülke genelinde yağışların etkisiyle barajlar azda olsa dolsa da durumun hala kritik düzeyde olduğunu biliniyor. Ayrıca barajlardan hariç yer altı su kaynaklarının da seviyesi ortalamaların altına düştü.

NASA, Türkiye’nin yer altı su haritasını paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye’nin yer altı su kaynaklarının haritasını paylaştı. 11 Ocak 2021 tarihinde uydular yardımı ile hesaplanan haritada durumun kritik olduğu görülüyor.

Paylaşılan haritada mavi alanlar normalden fazla suyun olduğunu bölgeleri, kırmızı ve turuncu olan alanlar ise normalden az suyun olduğu bölgeleri göstermektedir.

NASA’nın paylaştığı haritada kuraklığın yaşanmasından dolayı Türkiye su kaynaklarının kritik düzeye geldiği görülmektedir.



Son Güncelleme: 19.01.2021 16:30
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NasaTürkiye
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