NASA, Mavi Dolunay’ın 31 Ekim’de görüleceğini açıkladı!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) halk arasında Mavi Ay olarak bilinen gökyüzü olayı hakkında önemli bir duyuruda bulundu. Her sene 12 kere görülen dolunayın bu sene 13 kere görüleceği belirtildi. Fazladan 1 dolunayın ise Mavi Dolunay olacağı aktarıldı.

Çok Nadir Görülüyor

NASA bu sene 1 Ekim ve 31 Ekim tarihlerinde dolunay görüleceğini, 31 Ekim’de görülecek olan dolunayın Mavi Ay olacağını bildirdi. Mavi Ay olayı gök bilimcilerce bir takvim ayında yaşanan nadir bir dolunay olarak nitelendirmekteler.

Mavi Ay Nedir?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci kez görülmesidir. Nadir olarak gözlemlenen bu gökyüzü olayı Ay’ın mavi renkte görülmesinden dolayı Mavi Dolunay olarak isimlendirilmektedir.

Dünya üzerinde yaşanan volkanik patlamalar ve orman yangınları nedeniyle toz bulutlarının hareketi sonucu mavi ve mavi tonlarında görülen Dolunay gözlerimize adeta bir oyun oynamaktadır. Kesinlikle Ay’ın renginin değişmesi söz konusu değildir. Yalnızca toz bulutları nedeniyle biz Dünya’dan mavi tonlarında görürüz.