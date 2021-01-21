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Nar ekşisi sosuna benzeyen ürünler Bakanlık yasağına takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından yapılan yeni bir düzenleme ile birlikte nar ekşisi sosuna benzeyen ve nar ekşisi sosu izlenimi veren tüm ürünlere üretim yasağı getirildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 14:36
Nar ekşisi sosuna benzeyen ürünler Bakanlık yasağına takıldı
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Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan bir değişikliğin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmasından sonra piyasalarda nar ekşisi sosuna benzeyen tüm ürünlerin üretimleri yasaklanıyor. Yapılan değişiklik kararda, nar ekşisine benzetilen ve nar ekşisi sosu izlenimi veren tüm nar aromalı sos ve nar sosu gibi ürünlerin  üretilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yasa taslağında nar ekşisine, nar veya nar suyu konsantresi dışında hiçbir şekilde başka gıda bileşeni eklenemeyecek.

Söz konusu taslakta ayrıca alkollü içkiler için kullanılan aromalar hakkında da yeni bir düzenleme getirildiği ve düzenlemede uluslararası alanlarda kabul gören kokteyl, alkollü içki ve bunlara eklenen aromalarda tersiyer bütil alkol veya aroma verici madde ve bileşen olarak kullanımına izin verilmeyeceği belirtildi. Düzenlemeye göre alkollü içkinin ana aromasının o alkole özgü görsel veya bir diğer içkiyi gösteren işaretler de yer alamayacak.

Hazırlanan yönetmeliğin taslağının kamuoyuna sunulacağı ve kabul görmesi dahilinde yayılması beklenirken bu süreç içerisinde üreticilere bir geçiş sürecinin de tanınması bekleniyor.



Son Güncelleme: 21.01.2021 14:36
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıNar EkşisiYönetmelik Değişikliği
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